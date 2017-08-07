АФК "Система" просит отменить арест ее активов в деле по иску "Роснефти"

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг — РИА Новости. АФК "Система" просит апелляционный суд отменить арест ее активов в деле по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, заявила представитель АФК в суде.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в понедельник рассматривает апелляционные жалобы АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" на обеспечительные меры в виде ареста принадлежащих заявителям активов, наложенные нижестоящим судом в деле по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей.

По словам представителя "Системы", принятые обеспечительные меры "нарушают принципы арбитражного процесса".

"У ответчиков есть имущество, превышающее сумму иска в десятки раз", — отметила представитель "Системы".

Арбитражный суд Башкирии 23 июня по ходатайству "Роснефти" арестовал принадлежащие АФК "Система" и ее "дочке" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. Балансовая стоимость активов, как указано в определении суда, составляет 185 миллиардов рублей.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требуют взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.