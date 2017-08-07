Депутат Госдумы рассчитал стоимость дороги на Ольхоне

ИРКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Дорога от парома до поселка Хужир на Ольхоне, по мнению депутата Государственной думы от Иркутской области, председателя межфракционной группы "Байкал" Сергея Тена, обойдется в 1,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на совещании в Бурятии поручил главе Иркутской области предоставить смету строительства дороги на острове Ольхон. В июне с просьбой сделать на Ольхоне асфальтированную дорогу к президенту во время прямой линии обращались жители поселка Хужир. Губернатор Сергей Левченко пообещал к понедельнику предоставить расчеты по строительству трассы.

"Поскольку интересующиеся (пользователи соцсетей) обращаются с вопросом на профессиональную тему, хочу озвучить свое субъективное мнение по поводу дороги на Ольхоне от паромной переправы до Хужира", — написал депутат, являющийся профессиональным дорожником, на своей странице в Facebook.

Тен предложил использовать технологию ресайклирования, которая позволяет на месте смешивать щебеночный слой с битумной эмульсией с добавлением цемента.

"В Республике Бурятия более 100 км дорог ежегодно ремонтируется по этой технологии, на федеральной сети автомобильных дорог Иркутской области в 2016 году отремонтировано 42 км дорог. На региональной сети дорог Иркутской области данная технология практически не применяется, хотя могла бы значительно повысить эффективность использования средств регионального дорожного фонда", — написал депутат.

В предложенные расчеты включены укладка двух слоев асфальта, устройство кюветов, установка водопропускных труб, транспортировка материалов по ледовой переправе, в том числе 130 тысяч кубометров щебня с карьера в Баяндаевском районе. В конечном итоге, 38 километров трассы потребуют, по мнению Тена, 1,3 миллиарда рублей.

Между тем, глава местной администрации Вера Маланова, озвучила РИА Новости, что обустройство дороги в самом поселке Хужир, где, по ее словам, "жители все лето глотают пыль от тысяч машин" также необходимо включить в смету.