Санкции США могут ограничить приток инвестиций в Россию, считают в Moody's

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Новые санкции США являются негативным фактором для России, поскольку могут ограничить приток инвестиций в страну, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Moody's, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

"Дополнительные санкции являются негативным фактором для России, поскольку они могут сократить приток инвестиций", — пишут эксперты агентства, добавляя, что они также могут спровоцировать дальнейшее ухудшение отношений между Россией и Западом.

В связи с принятием новых санкций Moody's ожидает умеренного увеличения оттока капитала из России, временного ослабления рубля и, как следствие, роста инфляционных ожиданий. По данным агентства, отток капитала из РФ в первые три месяца 2017 года составил 17,6 миллиарда долларов. "Все же, бегство капитала выглядит небольшим по сравнению с 2014 годом, когда отток составил 152 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

"Новые санкции – это негативный сигнал для инвесторов, особенно иностранных, которые лишь недавно приспособились к существующему санкционному режиму, но также и для внутренних инвесторов, которые могли бы использовать рост конкурентоспособности России для увеличения экспорта в различных секторах", — пишут эксперты агентства.

Moody's полагает, что после принятия санкций, России будет трудней привлекать прямые иностранные инвестиции (ПИИ). "Мы по-прежнему ожидаем, что Россия в этом году впервые с 2014 года покажет рост ВВП. Однако, новые санкции США несут риск для устойчивости этого роста, если инвесторы будут сохранять еще большую осторожность", — заключают эксперты.