Цены на овощи будут снижаться к осени, заявил Ткачев

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Цены на сельхозпродукцию в России к осени будут снижаться, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"К осени они (цены — ред.) будут снижаться безусловно, на овощи прежде всего, потому что этот сезон "больших овощей" уже дошел и, как следствие, это все скажется на цене", — сказал Ткачев в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что цена "уже и сейчас немножко падает, на 15% на самые (необходимые овощи) — тот же борщевой набор и так далее".

"Нам нужно больше производить, чтобы цена не росла и снижалась, и была прибыльной для сельхозпроизводителя", — добавил министр.