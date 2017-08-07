Уровень самообеспечения продовольствием в ДФО низок, заявил Патрушев

ЯКУТСК, 7 авг — РИА Новости. Ситуация в сельском хозяйстве Дальневосточного федерального округа остается непростой, по-прежнему имеет место низкая самообеспеченность ДФО продовольственными товарами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая в понедельник в Якутске на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе, Патрушев рассказал об основных итогах выполнения решений, принятых на аналогичном совещании, прошедшем в августе прошлого года в Южно-Сахалинске. На нем, в частности, обсуждались вопросы продовольственной безопасности в ДФО.

Патрушев тогда раскритиковал уровень самообеспеченности ДФО продуктами питания, назвав его низким. Секретарь СБ отмечал, что собственная продукция региона не обеспечивает потребности по мясу, молоку и овощам. Патрушев также заявил на том совещании, что состояние рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока остается неудовлетворительным, и поручил усилить контроль за ценообразованием в этой сфере.

Сейчас Патрушев отметил, что в ДФО стабилизировался рост цен на продовольствие, хотя "они пока еще остаются высокими", а благодаря усилению работы правоохранительных органов выявлено почти три тысячи преступлений, связанных с противоправным расходованием бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса округа.

"Вместе с тем ситуация в сельском хозяйстве округа остается непростой. Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2016 году снизился на 1,6%. Самообеспеченность продовольственными товарами остается низкой, особенно по мясу, молоку и овощам. Мы отмечали это в прошлом году, однако ситуация почти не изменилась", — сказал Патрушев.