Уровень самообеспечения продовольствием в ДФО низок, заявил Патрушев

ЯКУТСК, 7 авг — РИА Новости. Ситуация в сельском хозяйстве Дальневосточного федерального округа остается непростой, по-прежнему имеет место низкая самообеспеченность ДФО продовольственными товарами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Патрушев тогда раскритиковал уровень самообеспеченности ДФО продуктами питания, назвав его низким. Секретарь СБ отмечал, что собственная продукция региона не обеспечивает потребности по мясу, молоку и овощам. Патрушев также заявил на том совещании, что состояние рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока остается неудовлетворительным, и поручил усилить контроль за ценообразованием в этой сфере.
"Вместе с тем ситуация в сельском хозяйстве округа остается непростой. Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2016 году снизился на 1,6%. Самообеспеченность продовольственными товарами остается низкой, особенно по мясу, молоку и овощам. Мы отмечали это в прошлом году, однако ситуация почти не изменилась", — сказал Патрушев.