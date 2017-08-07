МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Варшава преувеличивает свое значение, заявляя, что "Северный поток 2" нужен Москве для шантажа Польши и других стран.

Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил в интервью РИА Новости, что "Северный поток", и "Северный поток 2" — политические проекты, направленные на то, чтобы создать возможность для России шантажировать центральноевропейские страны: не только Польшу, но и Украину и другие.

"По словам главы МИД Польши, "Северный поток 2" нужен Москве, дабы "шантажировать Польшу". В Варшаве сильно преувеличивают свое значение", — написал Пушков в Twitter.