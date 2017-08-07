МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Варшава преувеличивает свое значение, заявляя, что "Северный поток 2" нужен Москве для шантажа Польши и других стран.
"По словам главы МИД Польши, "Северный поток 2" нужен Москве, дабы "шантажировать Польшу". В Варшаве сильно преувеличивают свое значение", — написал Пушков в Twitter.
По словам главы МИД Польши, Сев.Поток-2 нужен Москве, дабы"шантажировать Польшу". В Варшаве сильно преувеличивают свое значение. Как всегда.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 августа 2017 г.