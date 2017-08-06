Польша продолжает добиваться отмены решения ЕК по доступу "Газпрома" к Opal

ВАРШАВА, 6 авг — РИА Новости. Польша продолжит добиваться отмены решения Еврокомиссии, гарантирующего "Газпрому" расширенный доступ к газопроводу Opal, заявил в интервью РИА Новости глава польского МИД Витольд Ващиковский.

"Мы уже инициировали определенные действия. Это дела в европейских судах", — сказал он.

"Мы продолжим нашу политику, продолжим проводить ее в международных судах, в европейских судах, в судах Германии", — добавил министр.

Из-за регуляторных ограничений Opal, принимающий газ из "Северного потока" в Германии, долгое время был загружен не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 миллиарда кубометров.

После этого президенты Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение ЕК может создать риск для поставок газа между двумя странами. А в декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что принятое ЕК решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. В конце декабря суды в качестве обеспечительной меры приостановили решение ЕК, и только в конце июля это обеспечение было снято.