МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира "Алроса" до 19 августа пересмотрит параметры производственной деятельности в связи с аварией на руднике "Мир" в Якутии, сообщил глава компании Сергей Иванов.

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии ранее произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера.

"Пересмотр параметров производственной деятельности компании в рамках корректировки бюджета 2017 года в связи с аварией на руднике "Мир" будет произведен до 19 августа", — цитирует слова Иванова пресс-служба компании.

Производственный план на 2017 год у компании предусматривал добычу в объеме около 39 миллионов карат. В сентябре компания ранее планировала пересмотреть свой бюджет на этот год и возможно немного увеличить план по добыче. На рудник "Мир" по итогам прошлого года пришлось около 8,5% от общего размера производства.