Эс-глава Uber рассматривает варианты возвращения в компанию, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Бывший генеральный директор онлайн-сервиса такси Uber Трэвис Каланик рассматривает варианты, как вернуться на свою должность, сообщает издание Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Каланик получил письмо от инвесторов с требованиями об отставке и после переговоров согласился в июне покинуть свой пост. Каланик остается в составе совета директоров Uber.

По данным издания, Каланик недавно узнавал у бывших коллег, включая сотрудников, которые давно работают в компании, поддержат ли они его в потенциальной "битве с акционерами". Отмечается, что это стало последним признаком того, что Каланик рассматривает вопрос, как восстановить контроль над компанией и советом директоров.

Ранее сообщалось, что сотрудники онлайн-сервиса такси Uber подготовили петицию с требованием к совету директоров вернуть Каланика в компанию на пост гендиректора, ее подписали более тысячи работников.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.