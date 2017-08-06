ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Санкции СБ ООН будут иметь тяжелые последствия для экономики КНДР, считает президент США Дональд Трамп.

"Совет безопасности ООН только что проголосовал 15-0 за санкции против Северной Кореи. Китай и Россия проголосовали с нами. "Очень большое финансовое влияние!" — написал Трамп в Twitter.

The United Nations Security Council just voted 15-0 to sanction North Korea. China and Russia voted with us. Very big financial impact! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2017 г.

Совет безопасности ООН проголосовал в субботу за резолюцию, расширяющую санкции против КНДР.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард долларов.

КНДР в июле провела запуск двух баллистических ракет, которые, по данным США, являются межконтинентальными, а по данным военных РФ — средней дальности.