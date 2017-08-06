Банк "Открытие" восстановил работу банкоматов и операции по картам

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Банк "Открытие" полностью восстановил работу банкоматов и проведения операций по картам, сообщается на странице банка в Facebook.

Ранее банк сообщал о перебоях в работе банкоматов и при проведении операций по картам из-за технических неполадок

"Банк "Открытие" полностью восстановил работу банкоматной сети и операции по картам. Также восстановлена работа "Рокетбанка" и "Точки". Причиной случившегося стало повреждение рабочими сразу двух оптоволоконных кабелей", — говорится в сообщении.

ФК Открытие" — коммерческий банк, который был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физических лиц.

Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются: Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ", банк ВТБ, группа "ИСТ", а также Рубен Аганбегян и Александр Мамут. Часть акций банка — в свободном обращении на Московской бирже. По данным "РИА-Рейтинг", на 1 июня банк "ФК Открытие" занимал 6-е место в списке российских банков по размеру активов.