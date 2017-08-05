Минэнерго отреагировало на санкции Евросоюза из-за ситуации с Siemens

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минэнерго России считает санкции Евросоюза, введенные из-за ситуации с компанией Siemens, вмешательством в спор двух хозяйствующих субъектов и нарушением международного права, говорится в официальном заявлении ведомства.

"Решение ЕС о включении в санкционный список двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение. Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась "заложником ситуации", — заявило министерство.

Ведомство не сомневается, что ЕС принимал решение, исходя исключительно из политических соображений.

"Именно поэтому по уже, к сожалению, сложившейся традиции, никаких законных оснований по внесению в санкционный список сотрудников Минэнерго России представлено не было. Мы ждем дополнительных разъяснений со стороны Европейского союза", — говорится в заявлении.

При этом Минэнерго подчеркнуло, что намерено и дальше обеспечивать энергобезопасность потребителей. "Политические амбиции не должны быть препятствием выполнения правительствами стран своих обязательств перед гражданами", — считают в ведомстве.

Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юрлица из России в список индивидуальных санкций по Украине из-за скандала вокруг поставок турбин Siemens в Крым. В список попали замминистра энергетики Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства), их гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО "Интеравтоматика".

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Компания предложила аннулировать контракт и выкупить их. Концерн также намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими фирмами по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с госкомпаниями.

"Технопромэкспорт" строит в Крыму две теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт. Пуск первых двух блоков мощностью по 235 МВт планируется в первом квартале 2018 года. В компании подчеркнули, что приобрели турбины на вторичном рынке и их модернизировали российские специалисты.