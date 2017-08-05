Отказ Petronas от СПГ-проекта в Канаде может дорого обойтись Оттаве

МЕХИКО, 5 авг – РИА Новости. Решение компании Petronas отказаться от СПГ-проекта в Канаде ставит под удар перспективы развития крупнейшей сланцевой формации страны, пишет агентство Рейтер.
Вместо этого газ с формации Montney подразделение Petronas Progress Energy будет поставлять на североамериканский рынок, где цены находятся на исторически низких уровнях, отмечает агентство.
По данным ассоциации, в рамках формации Montney добывается около 4 миллиардов кубических футов газа в день, и без учета СПГ вырастет до 5 миллиардов. А с учетом двух проектов по сжижению газа – компаний Petronas и Royal Dutch Shell они составляли 8 миллиардов.
Специалисты все еще возлагают надежды на СПГ проект Shell, инвестрешение по которому, как ожидается, будет принято в следующем году.