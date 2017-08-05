ФАС одобрила приобретение австрийской OMV 24,99% "Севернефтегазпрома"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство OMV о приобретении 24,99% "Севернефтегазпрома" (оператор Южно-Русского месторождения), следует из опубликованного на сайте службы решения.

"ФАС рассмотрела ходатайство ОМВ Эксплорейшн энд Продакшн Гмбх… о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления "Севернефтегазпрома"… и АО "Газпром ЮРГМ Девелопмент"… предпринимательской деятельности, а также на присоединение компании ОМВ Эксплорейшн энд Продакшн ГмбХ к соглашению акционеров "Севернефтегазпрома" и к соглашению акционеров АО "Газпром ЮРГМ Девелопмент" и приняла решение об удовлетворении ходатайства", — говорится в документе.

В июле глава ФАС Игорь Артемьев сообщал, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила покупку австрийской OMV 24,99% "Севернефтегазпрома". Также он отмечал, что в результате сделки контроль над компанией за "Газпромом" будет сохранен.

В марте OMV сообщила, что купит у международной энергетической компании Uniper долю в 24,99% в Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении за 1,85 миллиарда долларов. Южно-Русское месторождение, одно из крупнейших в России, расположено в Ямало-Ненецком автономном округе. Суммарные запасы месторождения оцениваются в 1 триллион кубометров газа. Разработку месторождения ведет ОАО "Севернефтегазпром" — совместное предприятие "Газпрома" (40%), Wintershall Holding GmbH (35%) и Uniper (25%).

OMV приобретет акции двух российских компаний — ОАО "Севернефтегазпром" и АО "Газпром ЮРГМ Девелопмент". Сделка дает OMV экономические права на 24,99% продукции месторождения. Наблюдательный совет OMV уже одобрил транзакцию. Завершение сделки ожидается к концу этого года. При этом она будет ретроактивно считаться вступившей в силу с 1 января 2017 года. Вступление сделки в силу зависит от одобрения акционеров и регуляторов.