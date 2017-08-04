МОСКВА, 8 авг — РИА Новости/Прайм. "Роснефть" в первом полугодии увеличила среднесуточную добычу углеводородов на 10,2% — до 5,74 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении компании.

"Во втором квартале 2017 года компания добыла 70 миллионов тонн нефтяного эквивалента (5,7 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки) углеводородов. По итогам первого полугодия 2017 года среднесуточная добыча углеводородов составила 5,74 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (140,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента), увеличившись на 10,2% год к году за счет приобретения активов и развития новых проектов", — говорится в материале.

В том числе "Роснефть" в первом полугодии увеличила объем добычи газа на 2,9% в годовом выражении – до 34,2 миллиарда кубометров, укрепив лидерство по добыче газа среди российских независимых производителей.

"Рост объемов добычи обусловлен вводом двух скважин на Северной оконечности месторождения Чайво на острове Сахалин в 2016 году, выходом на проектную мощность Ново-Уренгойской установки комплексной подготовки газа "Роспана" в августе 2016 года, успешным запуском трех новых скважин на Тюменской свите Ем-Еговского месторождения в первом квартале 2017 года, а также увеличением сдачи газа с Вань-Еганского месторождения после реконструкции Тюменской компрессорной станции и ростом добычи газа на Северо-Варьеганском месторождении за счет ввода новых скважин", — говорится в сообщении.