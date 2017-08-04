Росстат в июле зафиксировал продовольственную дефляцию впервые с сентября

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Продовольственная дефляция в РФ в июле в месячном выражении составила 1% после роста на 1% в июне текущего года; в годовом выражении рост цен на продукты в прошлом месяце замедлился до 3,8% с 4,8%, сообщает Росстат.

В последний раз продовольственная дефляция в месячном выражении наблюдалась в РФ в сентябре прошлого года. Статистическая служба указывает, что в прошлом месяце снижение цен отмечалось на треть наблюдаемых видов продовольственных товаров.

Существенное влияние на динамику цен на продукты оказало удешевление плодоовощной продукции. Без учета таких продуктов цены на продовольствие в июле выросли на 0,1%. Непродовольственные товары подорожали также на 0,1%.

В июле цены на белокочанную капусту снизились на 34,5%, картофель – на 21,2%, свеклу, помидоры, огурцы, бананы и лимоны – на 8,3-15,2%. Одновременно цены на апельсины и яблоки увеличились на 8% и 6,4% соответственно.

Живая и охлажденная рыба подешевела на 1,1%. Вместе с тем на 0,4-0,6% стали дороже отечественная икра лососевых рыб, охлажденные и мороженые разделанные лососевые, а также натуральные рыбные консервы с добавлением масла.

Из наблюдаемых видов круп наиболее значительное снижение цен отмечалось на гречневую крупу – на 2,5%. При этом рис подорожал на 0,3%. Одновременно цены на национальные сыры и брынзу, мед и мороженое выросли на 0,4-0,8%. Кроме того, на 0,4% стал дороже обед в столовой, кафе или закусочной.