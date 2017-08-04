В "Ростехе" заявили, что санкции ЕС не повлияют на работу корпорации

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Санкции ЕС из-за Siemens не окажут никакого влияния на подсанкционные структуры "Ростеха" — ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт", сообщили РИА Новости в госкорпорации.

"Никакого влияния эти санкции не окажут", — ответили в "Ростехе" на вопрос о том, как повлияют санкции ЕС на работу компаний.

Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юридических лица из России в список индивидуальных санкций по Украине в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. В санкционный список ЕС по делу Siemens попали замминистра энергетики Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства), их гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО "Интеравтоматика".

Ранее концерн Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству. В "Технопромэкспорте" подчеркивали, что турбины приобретались на вторичном рынке, после чего их модернизировали российские специалисты.