Банки раздумывают над выходом из АРБ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Банки "Ак Барс", "Зенит" (и его дочерний Липецккомбанк), "Абсолют банк", Связь-банк и Росевробанк еще не приняли окончательного решения о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ), но уже оценивают перспективы своего участия в Ассоциации региональных банков России (Ассоциации "Россия"), выяснили РИА Новости в ходе опроса банков.

Восемь крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие" и Бинбанк — в июле сообщили о выходе из АРБ.

Позже в Альфа-банке сообщили, что ряд кредитных организаций обсуждает перспективы создания нового объединения, альтернативного АРБ. Однако затем появилась информация, что банки отказались от этой идеи в пользу расширения Ассоциация "Россия". Ее руководитель Анатолий Аксаков сообщал, что этот вопрос и возможные реформы в этой связи планируется обсудить 18 августа на внеочередном заседании совета.

СМИ ранее в пятницу сообщили, что глава АРБ Гарегин Тосунян не захотел добровольно покинуть свой пост, с учетом чего банки "Ак Барс", "Зенит" и его дочерний Липецккомбанк, Совкомбанк, "Абсолют банк", Связь-банк и Росевробанк намерены выйти из АРБ вслед за восемью крупнейшими банками.

Тосунян, в свою очередь, сообщил журналистам, что ему не известно о намерении вышеупомянутых кредитных организаций покинуть АРБ, и что он узнает об этом из прессы.

Банки еще в раздумьях

Тем временем, также ранее в пятницу, некоторые члены АРБ направили обращение в адрес восьми крупнейших банков, заявивших в июле о выходе из ассоциации, с просьбой собраться в сентябре и обсудить их неудовлетворенность работой АРБ. Соответствующее обращение подписали уполномоченные лица 11 банков и четырех банковских объединений.

"Банк всегда осознанно подходит к решениям, как по участию в каких-либо ассоциациях и сообществах, так и по выходу из них. На принятие нами решения о выходе из АРБ влияют многие факторы, среди которых дальнейшие перспективы развития и состав участников, а также возможности для обсуждения и решения отраслевых вопросов в диалоге с профессиональными участниками", — сказали в пресс-службе "Ак Барса".

Похожую позицию занял и Росевробанк. "Абсолютно нормальное желание для банка, входящего в топ-50, быть в той ассоциации, которая способна обсуждать актуальные для отрасли вопросы с регулятором, законодательной и исполнительной ветвями власти", — сказал председатель правления Росевробанка Илья Бродский.

"Очевидно, что для эффективного решения подобной задачи объединение должно представлять банки — как по их количеству, так и по занимаемой доле рынка. Росевробанк заинтересован быть членом ассоциации, которая соответствует такому подходу", — добавил он.

В банковской группе "Зенит" отметили важность того, чтобы ассоциация ставила на первом место профессиональный подход к делу.

"Для нас важно понимать ситуацию и иметь возможность высказывать свое мнение, обсуждать нормативные акты регулятора, принимать участие в профессиональных дискуссиях и встречах, быть услышанными. В данный момент необходимо внимательно изучить и проанализировать сложившуюся ситуацию, изучить документы и только потом принимать окончательное решение", — сообщили в банке "Зенит".

Абсолют-банк и Связь-банк подтвердили РИА Новости, что обсуждение возможности перехода ими уже ведется.