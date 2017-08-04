Чижов: Европа начала задумываться над эффективностью санкционной политики

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Эффект от новых американских санкций в отношении РФ заставил европейцев задуматься над оправданностью такого рода давления на Москву, заявил в пятницу постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Если говорить о том кумулятивном эффекте, который на Европу произвели последние инициативы Вашингтона, то мне все-таки кажется, что на этом берегу Атлантики стали задумываться, во-первых, над эффективностью,… а, во-вторых, над оправданностью санкционного давления на Россию", — сказал Чижов в эфире программы "60 минут".

По словам дипломата, вполне возможно, что последствия от ограничительных мер "подтолкнут европейцев к пересмотру собственной санкционной политики".

При этом он подчеркнул, что говорить об имплементации принятого в США закона о санкциях несколько рано. "Посмотрим, как поведет себя исполнительная власть Соединенных Штатов и какой эффект это произведет", — сказал Чижов.

Он убежден, что потенциальный ущерб от этих санкций для европейской экономики велик. "Я не говорю уже о юридической стороне этого вопроса. Создается еще один мощный прецедент экстерриториального применения санкционных мер, и этот шаг Вашингтона в двух крупнейших столицах Евросоюза: в Берлине и в Париже — одними и теми же словами расценили как нарушение международного права. К этому, я полагаю, мы вполне можем присоединиться", — указал российский постпред.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Закон также предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

После подписания Трампом закона о санкциях, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.