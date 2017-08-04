Siemens не комментирует данные о возможных ограничениях на российском рынке

БЕРЛИН, 4 авг – РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкий концерн Siemens не комментирует информацию о возможных ограничениях в отношении компании на российском рынке в связи с новыми санкциями ЕС против РФ, сообщил РИА Новости представитель компании Филипп Энч.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что в качестве ответной меры в связи с новыми антироссийскими санкциями ЕС из-за якобы поставок турбин Siemens в Крым в отношении компании могут быть введены ограничения на российском рынке.

"Мы об этом не знаем, поэтому не можем комментировать спекуляции", — сказал Энч.

Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юридических лица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. В список санкций ЕС по делу Siemens попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства), их гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО "Интеравтоматика".

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.