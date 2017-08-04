Генеральным директором "Русгаздобычи" назначен бывший замглавы Росавиации

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Генеральным директором "Русгаздобычи" назначен бывший заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Константин Махов, сообщили в пресс-службе компании.

"С 4 августа 2017 года генеральным директором ЗАО "Русгаздобыча" назначен Константин Махов. Это решение направлено на развитие деятельности компании, а также на оптимизацию управленческих и бизнес-процессов и выстраивание эффективного взаимодействия с органами государственной власти", — говорится в сообщении.

В материале также сообщается, что бенефициар и бывший гендиректор "Русгаздобычи" Артем Оболенский возглавит совет директоров компании. Отмечается, что новый топ-менеджер займется подготовкой инвестиционного решения для реализации совместных с "Газпромом" проектов развития газохимического производства на базе запасов и ресурсов ачимовских и валанжинских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, а также добычи и переработки газа и газового конденсата месторождений Тамбейского кластера на Ямале.

Константин Махов родился 3 декабря 1969 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую Академию гражданской авиации по специальностям "Эксплуатация воздушного транспорта" и "Юриспруденция". С 1993 по 2002 год был предпринимателем, после чего перешел на работу в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. С 2008 года — заместитель руководителя Росавиации, в июне 2017 года покинул этот пост по собственному желанию.

В сентябре прошлого года "Газпром" сообщил, что его дочернее общество — "Газпром добыча Ямбург" и "Русгаздобыча" планируют учредить на паритетной основе проектную компанию "Русгазальянс" для разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе.

ЗАО "Русгаздобыча" — компания специального назначения, созданная с целью повышения эффективности производственной цепочки активов ЗАО "Национальная химическая группа", получения доступа к сырью (природному газу), а также инвестирования в сырьевые и перерабатывающие производственные мощности.