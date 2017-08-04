Объем инвестиций в водоснабжение Воронежа составит 2,5 миллиарда рублей

ВОРОНЕЖ, 4 авг — РИА Новости. Финансирование реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Воронеже к концу 2018 года достигнет 2,5 миллиарда рублей, сообщает в пятницу правительство области.

В марте 2012 года между ООО "Росводоканал-Воронеж" и мэрией города было заключено концессионное соглашение сроком на 30 лет, в соответствии с которым Росводоканал принял ряд обязательств по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города. Как отмечают областные власти, этот проект концессионного соглашения в сфере водоснабжения является первым опытом в России.

В пятницу губернатор области Алексей Гордеев и прибывший в регион с рабочим визитом помощник президента РФ Игорь Левитин посетили водоподъемную станцию ВПС-4 Воронеже – новейшую, последнюю из построенных на сегодняшний день в городе водоподъемную станцию. Во время посещения машинного зала ВПС-4 генеральный директор ООО "Управляющая компания "Росводоканал" Антон Михальков и генеральный директор ООО "РВК-Воронеж" Олег Николаенко рассказали об инвестиционной программе, реализуемой ООО "РВК-Воронеж" до конца 2018 года.

"За период 2012 – июнь 2017 финансирование мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения составило 1,56 миллиарда рублей. До конца 2018 года общий объем инвестиций достигнет 2,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По данным ООО "РВК-Воронеж", в числе приоритетных задач инвестиционной программы — строительство цеха механического обезвоживания осадка на площадке правобережных очистных сооружений. На эти цели компания направит 426 миллионов рублей.

"Выполнение инвестпрограммы позволило сократить аварийность на сетях водоснабжения на 45%, на сетях водоотведения — на 18%, снизить расход воды на 15%. Кроме того, модернизация позволила повысить КПД станции и снизить удельный расход электроэнергии на 30%", — отмечают областные власти.

ВПС-4 введена в эксплуатацию в 2011 году, обеспечивает подачу питьевой воды в Центральный район и часть Коминтерновского района Воронежа. Строительство ВПС-4 велось за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, общая сумма составила более 1 миллиарда рублей. В настоящее время ВПС-4 эксплуатируется ООО "РВК-Воронеж" по договору на обслуживание.

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