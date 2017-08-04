Эксперт: новые санкции ЕС не окажут существенного влияния на экономику

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Новая волна санкций ЕС не отличается оригинальностью по сравнению с многочисленными санкциями, принятыми с 2014 года, кроме того, предыдущие санкции не оказали существенного влияния ни на экономику РФ, ни на деятельность компаний, считает декан факультета инженерного менеджмента Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Сергей Серебренников.

Евросоюз ранее в пятницу включил трех человек и три юридических лица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. В список санкций ЕС по делу Siemens попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства) и их гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также ЗАО "Интеравтоматика".

"Новая волна санкций особо не отличается оригинальностью от того, что было принято в 2014, 2015, 2016 годах. Евросоюз повторяется. Как показала практика, предыдущие волны санкций не оказали существенного влияния ни на экономику страны, ни на деятельность конкретных корпораций. Учитывая, что новые фигуранты санкционных списков и так входят в корпорацию "Ростех" (находится под санкциями ЕС с 2014 года — ред.), я не уверен, что это будет отражено в их финансовых и каких-либо еще показателях", — прокомментировал Серебренников.

Он считает, что "сейчас сама история с санкциями и Евросоюза, и США, носит исключительно пиаровский характер и никоим образом не влияет на финансовые показатели всех участников". "Тем более, мы видим, что сама волна санкций, которая была принята, уже начинает вызывать раздражение у всех: есть некая усталость бизнеса, есть некая усталость власти от того, что много шума и результата нет, я имею в виду противников. Сама тема санкций себя изжила", — считает эксперт.

"Что касается компании Siemens, то, мне кажется, она, к сожалению, как коммерческая компания с большой историей, с внятной стратегией и с большой историей работы с Россией (она начала сотрудничать еще с Российской империей, достаточно тесные связи существовали и с Советским Союзом, и в Российской Федерации) сейчас просто поддалась влиянию политической конъюнктуры Евросоюза, что конечно, не очень (хорошо — ред.) коммерческой структуре", — полагает Серебренников.

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.