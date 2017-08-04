Эксперт: новые санкции ЕС не окажут существенного влияния на экономику

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Новая волна санкций ЕС не отличается оригинальностью по сравнению с многочисленными санкциями, принятыми с 2014 года, кроме того, предыдущие санкции не оказали существенного влияния ни на экономику РФ, ни на деятельность компаний, считает декан факультета инженерного менеджмента Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Сергей Серебренников.
"Новая волна санкций особо не отличается оригинальностью от того, что было принято в 2014, 2015, 2016 годах. Евросоюз повторяется. Как показала практика, предыдущие волны санкций не оказали существенного влияния ни на экономику страны, ни на деятельность конкретных корпораций. Учитывая, что новые фигуранты санкционных списков и так входят в корпорацию "Ростех" (находится под санкциями ЕС с 2014 года — ред.), я не уверен, что это будет отражено в их финансовых и каких-либо еще показателях", — прокомментировал Серебренников.
Он считает, что "сейчас сама история с санкциями и Евросоюза, и США, носит исключительно пиаровский характер и никоим образом не влияет на финансовые показатели всех участников". "Тем более, мы видим, что сама волна санкций, которая была принята, уже начинает вызывать раздражение у всех: есть некая усталость бизнеса, есть некая усталость власти от того, что много шума и результата нет, я имею в виду противников. Сама тема санкций себя изжила", — считает эксперт.
Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.