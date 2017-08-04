Минэнерго не комментирует расширение санкций ЕС против России

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минэнерго РФ не комментирует расширение ЕС санкций против РФ из-за скандала с Siemens, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Не комментируем", — сообщили в пресс-службе.

Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юридических лица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. В список санкций ЕС по делу Siemens попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, "Технопромэкспорт", его гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО "Интеравтоматика".