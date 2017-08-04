Глава Uniper уверен в реализации проекта "Северный поток-2"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава правления немецкой энергетической компании Uniper Клаус Шефер сообщил РИА Новости, что верит в проект "Северный поток-2" и твердо убежден, что он будет реализован.

"Чтобы внести ясность по данному вопросу, (отмечу — ред.), что я верю в проект "Северный поток-2" и я твердо убежден, что он будет реализован", — подчеркнул Шефер, комментируя санкции США против РФ.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал новый пакет антироссийских санкций. В частности, закон, расширяющий ряд секторальных санкций, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Закон предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". "Газпром" отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2"- Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом финансирование Nord Stream 2 предоставит и сам "Газпром" на таких же условиях.