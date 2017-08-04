В Воронежской области собрали второй миллион тонн зерна

ВОРОНЕЖ, 4 авг — РИА Новости. Воронежские аграрии намолотили второй миллион тонн зерна при средней урожайности 42,6 центнера с гектара, сообщает в пятницу правительство области.

В начале июля в Центральной России, в том числе в Воронежской области, наблюдалась аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Погода в регионе нормализовалась только 16 июля. В связи с неблагоприятными погодными условиями сроки начала уборки сместились на 10-14 дней позже среднемноголетних, уборка началась во второй половине месяца. Первый миллион тонн зерна аграрии намолотили к 28 июля.

"По информации на 4 августа, с полей Воронежской области собрано уже более 2 миллионов тонн зерновых (2,033 миллиона тонн). Ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 478 тысячи гектар (41% к площади уборки 1179 тысячи гектар) при урожайности 42,6 центнера с гектара", — говорится в сообщении.

Наивысшая урожайность отмечается в Лискинском (52,6 центнера с гектара) и Репьевском (51,5 центнера с гектара) районах.

В 2016 году урожайность на 4 августа составляла, по данным облправительства, 36,3 центнера с гектара.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет более 2,6 миллиона гектар, что на 51,9 тысячи гектар больше, чем в 2016 году. Всего сельскохозяйственным товаропроизводителям региона предстоит убрать 720 тысяч гектаров озимых зерновых культур. Из них 700,5 тысячи гектар озимой пшеницы, 14,6 тысячи гектар озимой ржи, 4,1 тысячи гектар озимой тритикале. Из 766 тысяч гектар яровых зерновых и зернобобовых культур — 55,1 тысячи гектар яровой пшеницы, 336,2 тысячи гектар ярового ячменя, 33,4 тысячи гектар овса, 20,8 тысячи гектар, гороха, 9 тысяч гектар проса, 36,9 тысячи гектар гречихи, 254,7 тысячи гектар кукурузы на зерно. Из 700,7 тысячи гектар технических культур — 133,1 тысячи гектар сахарной свеклы, 428,9 тысячи гектар подсолнечника, 104,3 тысячи гектар картофеля и овощных культур, а также 323,3 тысячи гектар кормовых культур.

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