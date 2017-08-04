В Подмосковье хотят создать сырный хаб

МОСКВА, 4 авг — РИА Недвижимость. Подмосковные власти обсуждают возможность создания вблизи МКАД кластера, где будут производиться, выдерживаться и реализовываться сыры, сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

"Мы задумались о создании кластера, где за счет региона будет создана структура, обеспечивающая потенциальных производителей сыра необходимыми площадками. В случае увеличения объемов производства сыра в Подмосковье создание хаба весьма вероятно. В хабе будет проводиться работа с сыром для созревания и дальнейшей его реализации", – сказал он.

По словам министра, также возможно появление в крупных городах Подмосковья стационарных ярмарок для реализации сыра.

"К нам едут производители из Адыгеи, Тулы, Ярославля, Твери. Это означает, что торговля сыром выгодна. Значит, стационарные точки для реализации сыра на территории крупных городов вблизи Москвы имеет определенную перспективу для эффективной работы", – считает Разин.

В 2017 году в Подмосковье планируют произвести 50 тысяч тонн сыра. В следующем году, по данным министерства, эта цифра может увеличиться на 10% и достичь 55 тысяч тонн. Всего в области работают около 50 крупных и средних производителей сыра и несколько десятков домашних сыроварен.