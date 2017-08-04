"Русский пармезан" планирует варить три тонны сыра в день в 2018 году

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Истринская сыроварня "Русский пармезан" планирует в следующем году нарастить производство сыра до 3 тонн сыра в день, сказал РИА Новости владелец компании Олег Сирота.

"Сыроварня открылась два года назад, в первую годовщину введения санкций. Год назад мы варили где-то 30 килограмм. К концу этого года мы должны вырасти до 1 тонны в день при 10 тонн переработки молока. В следующем году мы должны вырасти до 3 тонн в день, 30 тонн молока переработки", — сказал Сирота.

"Мы очень гордимся, что не только производим сыры, но и производим их на российском оборудовании, 95% нашего оборудования — российского производства, мы используем молоковозы "Газель". У нас полное импортозамещение", — добавил он.

При этом Сирота отметил, что у сыроварни есть проблемы с поставками молока. Для этих целей фермер начал строительство коровников, а на следующий год запланировано строительство коровника на 1 тысячу голов.

"У нас есть постоянные проблемы с поставками молока, поэтому мы построили коровники, которые запустили сегодня. У нас будет 40 голов, до конца года мы должны увеличить поголовье до 100 голов. Мы ожидаем, что надои в начале составят 1,5 литра в день. В следующем году мы планируем инвестиционный проект по строительству большого коровника на 1 тысячу голов", — сказал Сыровар.