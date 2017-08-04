Борьба за пенсию: как сменить НПФ и не потерять свои деньги

МОСКВА, 1 августа — РИА Новости, Мария Салтыкова. Россияне стали в пять раз чаще жаловаться на негосударственные пенсионные фонды (НПФ). За первое полугодие 2017 года Банк России получил 2,6 тысяч обращений. В основном, граждане возмущались, когда обнаруживали, что фонд заключил договор с ними без их ведома, или не предупредил о потере инвестдохода при переходе в другой НПФ. Что можно сделать, если фонд вас не устраивает, и как не потерять свои деньги — в материале РИА Новости.

Как уйти из фонда, с которым не заключал договор

"Без меня меня женили" — жалуется жительница Саранска Ирина Вдовина в официальной группе Пенсионного фонда России (ПФР). По ее словам, в июле этого года она "случайно узнала", что состоит в НПФ "Росгосстрах" с 2013 года. "Лично я никаких документов не подписывала, перехода из государственного ПФ и перекройки своей пенсии на 6% и 16% не делала", — заявила она. Женщина подала заявление на переход обратно в государственный пенсионный фонд. По ее расчетам, за три года у нее накопилось около 50 тысяч рублей инвестиционного дохода с накопительной части пенсии, но на его возврат она не надеется.

Аналогичные жалобы поступают от клиентов многих других крупных фондов. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ПФР, в таких случаях человеку первым делом надо обратиться в фонд, куда были переведены средства с претензией о незаконном переводе пенсионных накоплений. НПФ обязан объяснить, как это произошло и обязательно предоставить клиенту оригинал договора.

В пресс-службе НПФ "РГС" уточнили, что пока к ним не поступало жалоб от клиентки с таким именем и фамилией. В случае, если Вдовина все-таки обратится в организацию, "наши специалисты проведут тщательную проверку и свяжутся с ней для урегулирования ее проблемы и возврата ее накоплений", — заверили в фонде.

Как объяснили в "РГС", по законодательству, действующему с 2015 года, сейчас у человека есть два варианта перейти из фонда в фонд при необходимости. Во-первых, он может подать заявление о "срочном" переходе (в установленный законом срок — 5 лет) — тогда его пенсионные накопления будут переданы в ПФР или в другой НПФ в полном объеме, со всем доходом, начисленным за предыдущие годы. Если ждать не хочется, можно подать заявление о так называемом "досрочном" переходе — по нему пенсионные накопления передаются на следующий год до конца марта, но тогда фонд удержит часть инвестиционного дохода.

Если у Вдовиной действительно был заключен договор с НПФ "РГС", как она пишет, и она уже подала заявление о "досрочном" переходе в ПФР прямо сейчас, новому страховщику не будет передан доход, начисленный фондом за 2015, 2016 и 2017 годы. Накопленная доходность фонда за период с 2009 по 2016 годы составила 128, 6% и превысила показатель накопленной инфляции за аналогичный период почти в полтора раза, уточнили в пресс-службе.

Стоит ли обращаться в суд

После обращения в НПФ человек может также пожаловаться на действия фонда в Пенсионный фонд России: для этого проще всего позвонить на "горячую линию", уточнили в пресс-службе ПФР.

Каждая жалоба на НПФ — повод для проверки. Клиенту объяснят, что можно сделать в этой ситуации, о ней также сообщат в сам фонд и в ЦБ. Чтобы перевести пенсионные накопления обратно в ПФР, надо подать в него заявление или обратиться в суд с требованием к НПФ немедленно перевести начисленное обратно в ПФР. Были ли предприняты какие-то действия после обращения Вдовиной в группу ВКонтакте, в пресс-службе уточнить не смогли, сославшись на то, что ПФР не раскрывает данные по конкретным гражданам.

Если с Вдовиной действительно был заключен договор, который она не подписывала, она может обратиться в суд общей юрисдикции, считает адвокат бюро "Деловой фарватер" Павел Ивченков. В случае признания сделки недействительной, каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке. Таким образом, НПФ будет обязан вернуть не только деньги, которые должны были идти на формирование страховой пенсии, но и компенсировать убытки и моральный вред. Сумма накоплений страховой пенсии в этом случае будет увеличена на сумму накоплений, незаконно отчислявшихся в НПФ. Если подпись в договоре была подделана, человек также может подать заявление в прокуратуру.

Средствами "молчунов" — тех, кто не захотел переводить накопительную часть своей пенсии в НПФ или в частную УК, распоряжается Внешэкономбанк. Таких россиян сейчас — 41,9 миллионов, или 54,8% участников накопительной системы. По итогам переходной кампании 2016 года, граждане потеряли 27 млрд рублей инвестиционного дохода пенсионных накоплений из-за досрочного перехода из Внешэкономбанка (ВЭБ) в частные фонды, сообщил недавно первый зампред Внешэкономбанка Николай Цехомский.

По данным Счетной палаты, опубликованным в конце июня, на рынке НПФ было обнаружено две основных схемы мошенничества: накопления граждан переводились из ПФР в НПФ незаконно, либо один фонд удерживал человека от перехода в другой. Последняя схема работала так: в ПФР от удостоверяющих центров массово поступали два заявления от одного клиента в один и тот же день. В одном заявлении клиент просил сменить фонд, а по второму — поддельному — он якобы собирался остаться. ПФР при поступлении в один день двух заявлений от одного застрахованного лица приходилось отказывать в их рассмотрении.

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) в связи с этим предложила внести изменения в закон "О негосударственных пенсионных фондах", сообщил РИА Новости советник НАПФ Валерий Виноградов. По его словам, ассоциация уже направила их в ЦБ, Минфин, Минтруд, ПФР и в Госдуму. В письме НАПФ от 31 июля, с которым ознакомились РИА Новости, предлагается изменить процедуру перехода из фонда в фонд: исключить посредников в процессе оформления заявлений и дать возможность гражданам подавать заявления через портал госуслуг. Кроме этого, АНПФ настаивает на том, что частные фонды следует обязать информировать человека о возможной потере инвестиционного дохода при переходе в другой фонд или возвращении в ПФР, указал Виноградов.

Что касается судебных исков — случаев, когда человеку удалось бы отсудить большую сумму за моральный ущерб у фонда за махинации, пока не было. По словам Виноградова, ассоциации известны другие прецеденты: когда некоторые фонды пытаются заплатить несостоявшемуся клиенту, чтобы тот не доводил дело до суда и не жаловался. "Ряд фондов предлагают вернуть потерянный инвестиционный доход. Сумма такой "компенсации" может составить от 20 до 190 тысяч рублей, это зависит от того, сколько денег скопилось у человека на пенсионном счету", — отметил советник. Но за это фонды обычно требуют подписать соглашение, по которому человек отказывается от подачи любых судебных заявлений в течение нескольких лет, обращаться в СМИ и подавать жалобы в ПФР или в ЦБ.

Когда НПФ — это все-таки может быть выгодно

Доходность ВЭБ, который распоряжается пенсионными накоплениями "молчунов", в среднем всегда была ниже инфляции или почти на одном уровне с ней: исключением стал лишь последний год, когда она превысила рост цен вдвое. По данным компании, в 2016 году доходность составила 10,53% при уровне инфляции 5,4%. В первом полугодии этого года ВЭБ заработал для них 8,8% годовых.

Частные фонды пока не публиковали свою доходность за последние полгода, они сделают это позже. "Сравнивать их по доходности нужно как минимум по десятилетнему периоду. При этом, если смотреть по итогам последнего десятилетия, практически все НПФ проигрывают накопленной инфляции", — говорит финансовый консультант компании "Личный капитал" Дмитрий Герасименко. По данным отчета компании "Пенсионные и актуарные консультации", опубликованном в конце 2016 года, за все время работы НПФ с пенсионными накоплениями (с 2005 года) они обыгрывали годовую инфляцию в 43% случаев, управляющие компании (с 2004 года) — в 45,7% случаев. В среднем за прошедшие десять лет клиенты 29 НПФ получили 112,6% дохода, 34 УК — 72%. ВЭБ за то же время начислил застрахованным всего 78,6% дохода при накопленной инфляции 147,44%.

Лучше сравнивать данные фондов об их доходности, начиная с 2009 года, когда НПФ начали набирать у россиян большую популярность, говорит руководитель аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Евгений Биезбардис. Но и тут нужно учитывать, что нынешние и прежние результаты вовсе не гарантируют высокую доходность в будущем. Такие фонды инвестируют в долгосрочные проекты — в момент кризиса они "проседают", как это было в 2008-2009 годах, но затем могут восстановить свои позиции, указал аналитик.

Кроме доходности при выборе фонда надо учитывать его надежность, ее оценивают рейтинговые агентства — "Эксперт РА", "АКРА" и Национальное рейтинговое агентство. "Выбирать надо крупный фонд, который имеет высокий рейтинг надежности и управляет значительный суммой пенсионных денег. Фонды, которые не имеют рейтинга, лучше обходить стороной", — указал Герасименко.

Как копить на пенсию людям разного возраста

Переводить пенсионные накопления в НПФ может быть интересно, в основном, молодежи: тем, кто не старше 35 лет, считают эксперты. Результаты выбранного пенсионного фонда при этом надо пересматривать раз в 5-10 лет, указал Биезбардис.

Тем, кто может инвестировать на долгий период, можно также обратить внимание на частные управляющие компании, считает Герасименко из "Личного капитала". В прошлые годы, по его словам, отдельные УК обеспечивали более высокую, по сравнению с НПФ доходность. Это происходило потому, что НПФ не могли инвестировать напрямую, а обязаны были заключать договоры с УК. Лишнее звено в инвестиционной цепочке, разумеется, вело к дополнительным расходам, которые негативно сказывались на итоговой доходности.

Тем, кому уже исполнилось 35 лет, стоит обратить внимание на другие способы сохранить капитал: как минимум, открыть вклад в банке, и по возможности самим начать инвестировать, указал консультант.