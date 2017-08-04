Песков не стал комментировать сообщения о расширении санкций ЕС

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что ЕС собирается расширить санкции против России из-за скандала вокруг Siemens, не являются поводом для реакции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что Европейский Союз в пятницу примет решение о расширении санкций в отношении России из-за скандала с турбинами Siemens.

"Это не повод для нашей реакции", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данную информацию.

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.