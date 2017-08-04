СМИ: ЕС примет решение о санкциях в связи с ситуацией вокруг Siemens

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ЕС в пятницу примет решение о расширении санкций против России в связи с ситуацией вокруг Siemens, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
В санкционный список могут попасть новые лица и компании, их число не уточняется. Одно из имен было вычеркнуто из обновленного списка по настоянию итальянской стороны, отметил один из собеседников агентства.
Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.