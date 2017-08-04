СМИ: ЕС примет решение о санкциях в связи с ситуацией вокруг Siemens

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ЕС в пятницу примет решение о расширении санкций против России в связи с ситуацией вокруг Siemens, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее в МИД ФРГ РИА Новости заявили о готовящемся общеевропейском ответе на скандал с поставками газотурбин Siemens в Крым. На прошлой неделе постпреды стран-членов ЕС договорились о расширении списка индивидуальных санкций, действующих в отношении РФ, формальное решение последует позже, сообщил РИА Новости источник в ЕС. По его словам, в ходе дискуссии "была выражена широкая поддержка немецкому предложению".

В санкционный список могут попасть новые лица и компании, их число не уточняется. Одно из имен было вычеркнуто из обновленного списка по настоянию итальянской стороны, отметил один из собеседников агентства.

По данным агентства, страны Евросоюза могут подать свои жалобы и предложения в связи с ситуацией до вчера пятницы. По словам источников, для введения санкций необходимо согласие всех членов союза, препятствий для принятия решения не предвидится.

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.