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Экономика

Иркутский губернатор поручил просчитать стоимость дороги на Ольхоне

13:3704.08.2017
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© РИА Новости / Вера КостамоОстров Ольхон. Архивное фотоОстров Ольхон. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо

ИРКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному министерству строительства и дорожного хозяйства к воскресенью просчитать стоимость работ по реконструкции дороги на острове Ольхон, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Бурятию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон
В пятницу на совещании в Бурятии президент РФ Владимир Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая будет вести от паромной переправы к его центру. Глава государства поручил Левченко рассчитать стоимость строительства трассы. Губернатор пообещал предоставить расчеты к понедельнику.

"Глава региона дал поручение министерству строительства, дорожного хозяйства области к 6 августа просчитать стоимость работ по реконструкции дороги на острове Ольхон с учетом затрат доставки щебня, как из Баяндаевского района, так и возможной расконсервации карьера, который находится в центральной экологической зоне", — говорится в сообщении пресс-службы.

В июне с просьбой сделать на Ольхоне асфальтированную дорогу к президенту во время "прямой линии" обратились жители поселка Хужир.

Омуль и чай из шиповника: Путин приехал на Байкал
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля.Владимир Путин принимает участие в церемонии выпуска в Байкал молоди омуля. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлава государства сначала выпустил несколько рыбок в озеро с помощью сачка, а затем остальных — потянув за рычаг на крышке контейнера, в котором было около 50 тысяч мальков.Президент РФ Владимир Путин в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава государства сначала выпустил несколько рыбок в озеро с помощью сачка, а затем остальных — потянув за рычаг на крышке контейнера, в котором было около 50 тысяч мальков.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВыпуск мальков регулярно проводится компанией "Рыбозавод Байкал" совместно с байкальским филиалом "Главрыбвод" для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала.Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Бурятию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Выпуск мальков регулярно проводится компанией "Рыбозавод Байкал" совместно с байкальским филиалом "Главрыбвод" для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЗатем президент осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника и пообщался с волонтерами из организации "Большая байкальская тропа".Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Бурятию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Затем президент осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника и пообщался с волонтерами из организации "Большая байкальская тропа".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ туристическом центре Байкальского заповедника президент заглянул в виртуальный бинокль, с помощью которого можно увидеть фотографии разных достопримечательностей Байкала.Президент РФ Владимир Путин знакомится с работой визит-центра Байкал заповедный на берегу озера Байкал
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В туристическом центре Байкальского заповедника президент заглянул в виртуальный бинокль, с помощью которого можно увидеть фотографии разных достопримечательностей Байкала.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкКроме того, глава государства осмотрел интерактивную экспозицию "Человек на Байкале", которая занимает несколько помещений информационно-туристического комплекса на берегу озера. Здесь можно ознакомиться с историей заселения Байкала, узнать о ведущейся борьбе с браконьерством. Несколько отдельных стендов посвящены проблемам загрязнения озера.Президент РФ Владимир Путин знакомится с работой визит-центра Байкал заповедный на берегу озера Байкал
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Кроме того, глава государства осмотрел интерактивную экспозицию "Человек на Байкале", которая занимает несколько помещений информационно-туристического комплекса на берегу озера. Здесь можно ознакомиться с историей заселения Байкала, узнать о ведущейся борьбе с браконьерством. Несколько отдельных стендов посвящены проблемам загрязнения озера.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ ходе поездки президент провел встречу с мэром Черемхово Вадимом Семеновым, который рассказал главе государства о предстоящем праздновании 100-летия города. За чашкой чая из шиповника Путин и Семенов обсудили перспективы выступления сборной России на чемпионате мира по футболу.Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром города Черемхово Вадимом Семеновым во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедник
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В ходе поездки президент провел встречу с мэром Черемхово Вадимом Семеновым, который рассказал главе государства о предстоящем праздновании 100-летия города. За чашкой чая из шиповника Путин и Семенов обсудили перспективы выступления сборной России на чемпионате мира по футболу.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо время совещания, посвященного вопросам экологического развития Байкальской природной территории, президент поручил властям разработать план ликвидации "экстремального загрязнения" Байкала, а Генпрокуратуре - проверить территорию "на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности".Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в поселке Танхой в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Во время совещания, посвященного вопросам экологического развития Байкальской природной территории, президент поручил властям разработать план ликвидации "экстремального загрязнения" Байкала, а Генпрокуратуре - проверить территорию "на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент подчеркнул, что сохранение озера, которое является достоянием не только России, но и всей планеты, - это приоритет государственной политики.Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам экологического развития Байкальской природной территории в поселке Танхой. 4 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент подчеркнул, что сохранение озера, которое является достоянием не только России, но и всей планеты, - это приоритет государственной политики.
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