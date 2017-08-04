Иркутский губернатор поручил просчитать стоимость дороги на Ольхоне
ИРКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному министерству строительства и дорожного хозяйства к воскресенью просчитать стоимость работ по реконструкции дороги на острове Ольхон, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.
В пятницу на совещании в Бурятии президент РФ Владимир Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая будет вести от паромной переправы к его центру. Глава государства поручил Левченко рассчитать стоимость строительства трассы. Губернатор пообещал предоставить расчеты к понедельнику.
"Глава региона дал поручение министерству строительства, дорожного хозяйства области к 6 августа просчитать стоимость работ по реконструкции дороги на острове Ольхон с учетом затрат доставки щебня, как из Баяндаевского района, так и возможной расконсервации карьера, который находится в центральной экологической зоне", — говорится в сообщении пресс-службы.
В июне с просьбой сделать на Ольхоне асфальтированную дорогу к президенту во время "прямой линии" обратились жители поселка Хужир.
Президент России Владимир Путин во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля.
Глава государства сначала выпустил несколько рыбок в озеро с помощью сачка, а затем остальных — потянув за рычаг на крышке контейнера, в котором было около 50 тысяч мальков.
Выпуск мальков регулярно проводится компанией "Рыбозавод Байкал" совместно с байкальским филиалом "Главрыбвод" для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала.
Затем президент осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника и пообщался с волонтерами из организации "Большая байкальская тропа".
В туристическом центре Байкальского заповедника президент заглянул в виртуальный бинокль, с помощью которого можно увидеть фотографии разных достопримечательностей Байкала.
Кроме того, глава государства осмотрел интерактивную экспозицию "Человек на Байкале", которая занимает несколько помещений информационно-туристического комплекса на берегу озера. Здесь можно ознакомиться с историей заселения Байкала, узнать о ведущейся борьбе с браконьерством. Несколько отдельных стендов посвящены проблемам загрязнения озера.
В ходе поездки президент провел встречу с мэром Черемхово Вадимом Семеновым, который рассказал главе государства о предстоящем праздновании 100-летия города. За чашкой чая из шиповника Путин и Семенов обсудили перспективы выступления сборной России на чемпионате мира по футболу.
Во время совещания, посвященного вопросам экологического развития Байкальской природной территории, президент поручил властям разработать план ликвидации "экстремального загрязнения" Байкала, а Генпрокуратуре - проверить территорию "на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности".
Президент подчеркнул, что сохранение озера, которое является достоянием не только России, но и всей планеты, - это приоритет государственной политики.