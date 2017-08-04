Иркутский губернатор поручил просчитать стоимость дороги на Ольхоне

ИРКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному министерству строительства и дорожного хозяйства к воскресенью просчитать стоимость работ по реконструкции дороги на острове Ольхон, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

В пятницу на совещании в Бурятии президент РФ Владимир Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая будет вести от паромной переправы к его центру. Глава государства поручил Левченко рассчитать стоимость строительства трассы. Губернатор пообещал предоставить расчеты к понедельнику.

"Глава региона дал поручение министерству строительства, дорожного хозяйства области к 6 августа просчитать стоимость работ по реконструкции дороги на острове Ольхон с учетом затрат доставки щебня, как из Баяндаевского района, так и возможной расконсервации карьера, который находится в центральной экологической зоне", — говорится в сообщении пресс-службы.

В июне с просьбой сделать на Ольхоне асфальтированную дорогу к президенту во время "прямой линии" обратились жители поселка Хужир.