Город Наволоки Ивановской области претендует на статус ТОСЭР

ИВАНОВО, 4 авг — РИА Новости. Заявка на создание в городе Наволоки Ивановской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) направлена в Минэкономразвития, сообщил РИА Новости директор департамента экономического развития и торговли региона области Александр Лодышкин.

"Город Наволоки станет первым из 10 моногородов региона, где будет создаваться ТОСЭР. Резидентам монотерритории предоставят широкий спектр налоговых льгот, среди которых нулевая ставка налога на землю и имущество, льготные ставки по налогу на прибыль, снижение размера страховых взносов с 30% до 7,6%", — уточнил собеседник агентства.

Лодышкин сообщил, что на территории ТОСЭР для бизнеса будет создан особый режим контроля и предоставлено приоритетное подключение к объектам инфраструктуры. Компании будут освобождены от уплаты НДС на ввозимые для производственных нужд товары. Благодаря реализации нового проекта в Наволоках будет создано более тысячи рабочих мест, общий объем инвестиций превысит два миллиарда рублей.

В настоящее время подписаны 14 соглашений с потенциальными резидентами ТОСЭР по открытию новых предприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ивановской области. На территории моногорода Наволоки планируется развивать производство материалов, применяемых в медицинских целях, а также медицинских инструментов и оборудования, выпускать комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, изготавливать химические вещества, перерабатывать и консервировать мясо, создавать инфраструктуру речных портов и гидротехнических сооружений.

ТОСЭР — особая экономическая зона, в которой правительством РФ установлен особый правовой режим для бизнеса с целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, ускорения социально-экономического развития и организации комфортных условий для жизни. По решению правительства РФ ТОСЭР создается только в границах моногородов сроком на 10 лет.

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