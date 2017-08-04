Индонезия ведет переговоры с ОПЕК о небольшом сокращении нефтедобычи

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индонезия согласна лишь на небольшое сокращение объемов нефтедобычи и ведет переговоры с ОПЕК по этой теме, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Вахид Суприяди.

Индонезия приостановила свое членство в ОПЕК в 2016 году, не согласившись с требованием картеля сократить объемы нефтедобычи. В настоящий момент ведутся переговоры о восстановлении ее членства в организации. Ранее специальный советник министра энергетики и горнодобывающий промышленности Индонезии Хади Джураид сообщил, что ОПЕК готова пойти на уступки и позволить Джакарте не снижать объемы добычи нефти.

"Нас и вправду попросили сократить нефтедобычу, однако в силу причин, которые я уже описал, мы готовы пойти на небольшое сокращение, но не более того. Сейчас активно ведутся переговоры на эту тему (с ОПЕК). К чему они приведут, пока не знаем", — сказал посол.

Он подчеркнул, что в этом отношении Индонезия является "уникальной страной", поскольку импортирует нефть в значительно больших объемах, чем производит сама.

Отвечая на вопрос, каковы ожидания индонезийской стороны от восстановления членства в ОПЕК, дипломат отметил, что главным для Джакарты в условиях современной экономики является стабильная цена на нефть.

"Она нужна для того, чтобы поддерживать государственные расходы и планировать бюджет. Таким образом, мы заинтересованы именно в ценовой стабильности", — указал собеседник агентства.

Однако посол уклонился от ответа на вопрос, какую цену за баррель нефти Индонезия считает приемлемой для себя. "Я, к сожалению, не могу дать ответ на этот вопрос. Возможно, Pertamina знает. Для меня лишь очевидно, что слишком высокая цена – это не очень хорошо, а слишком низкая – тоже плохо", — сказал Суприяди.

В ноябре 2016 года Индонезия приняла решение о приостановке членства в ОПЕК. Картель и другие нефтедобывающие страны тогда договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

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