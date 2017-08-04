Тюменские власти направят 110 млн рублей на поддержку импортозамещения

ТЮМЕНЬ, 4 авг – РИА Новости. Правительство Тюменской области направит из регионального бюджета 110 миллионов рублей на развитие программы импортозамещения в сфере нефтегазового машиностроения в 2017 году. Господдержка оказывается в виде возмещения компаниям 5% стоимости приобретенного оборудования, произведенного на предприятиях региона, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Нефтегазовые компании в этом году уже закупили оборудования у 17 компаний региона на общую сумму более миллиарда рублей. По итогам 2016 года благодаря этой форме поддержки продукция была закуплена у 22 местных предприятий на сумму свыше 3 миллиардов рублей", — рассказал собеседник агентства.

По мнению главы Тюменской области Владимира Якушева, действующая мера поддержки помогает тюменским машиностроительным и нефтесервисным предприятиям более активно сотрудничать с ведущими нефтегазовыми компаниями.

"Программа импортозамещения помогает находить новые направления для выгодного взаимодействия с нефтегазовыми компаниями. Большинство тюменских промышленных предприятий уловили этот тренд, адаптировались к новым условиям и требованиям заказчиков, успешно конкурируют и работают в этой программе",- считает губернатор.

По информации пресс-службы главы региона, в Тюменской области 83 предприятия участвуют в реализации 13 федеральных отраслевых планов импортозамещения по 90 позициям со 189 проектами. Большинство из них относятся к сфере нефтегазового машиностроения.

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