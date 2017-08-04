Правительство уточнило требования к банкам для размещения бюджетных средств

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Правительство России уточнило требования к рейтингу банков, в которых размещаются средства федерального бюджета: кроме рейтинга A-(RU) по шкале АКРА они должны рейтинг ruА- от агентства "Эксперт РА". Распоряжение правительство размещен на сайте кабинета в пятницу.

Таким образом, средства бюджета могут размещаться в банках, которые имеют одновременно кредитный рейтинг не ниже уровня A-(RU) Аналитического кредитного рейтингового агентства и не ниже уровня ruА- агентства "Эксперт РА". Рейтинги A-(RU) и ruА- "отражают умеренно высокий уровень кредитоспособности", поясняет правительство.

"Банком России реестр кредитных рейтинговых агентств дополнен кредитным рейтинговым агентством "Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА", чья методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам соответствует установленным Банком России требованиям", — говорится в справке к документу.

В июле Медведев подписал распоряжение, которое установило минимальный уровень кредитного рейтинга банка, в котором размещаются бюджетные средства — не ниже уровня A-(RU) по национальной шкале АКРА.