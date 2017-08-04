Хабаровский край представит на ВЭФ семь инвестпроектов на 60 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 4 авг— РИА Новости. Семь инвестиционных проектов стоимостью почти 60 миллиардов рублей представит Хабаровский край на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, один из них – строительство дороги в обход Хабаровска за 43 миллиарда рублей, сообщает правительство региона в пятницу.

"Семь инвестиционных проектов стоимостью почти 60 миллиардов рублей будут представлены Хабаровским краем в рамках деловой программы ВЭФ. В портфель проектов вошло строительство автомобильной дороги в обход Хабаровска, которое оценивается более чем в 43 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это единственный на Дальнем Востоке транспортно-логистический проект, реализующийся на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Дорога соединит две федеральные трассы Чита – Хабаровск и Хабаровск – Владивосток.

Сообщается, что также на форуме представят проекты строительства горно-обогатительного комплекса "Нони" (ООО "Нони"), геологоразведку и опытно-промышленную разработку месторождения коренной платины "Рудный Кондёр" (АО "Артель старателей "Амур"), разработку золото-серебряного месторождения "Хаканджинское" (ООО "Хаканджинское").

Кроме того, проект по созданию птицекомплекса (АО "Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат"), проект по развитию индустриального парка (ООО "Хабаровский завод строительной керамики"), а также проект по производству деталей для судостроения и машиностроения (ООО "РМ-стил. Дальний Восток") представят на ВЭФ.

Третий Восточный экономический форум состоится 6-7 сентября во Владивостоке. По итогам конкурса Минвостокразвития определило 32 наиболее значимых для региона проекта, которые представят на форуме. Их общий объем инвестиций составляет 1,2 триллиона рублей.