Госдеп не считает санкционный закон США объявлением торговой войны России

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Высокопоставленный представитель госдепа США заявил, что не считает новый санкционный закон объявлением торговой войны России.

"Определенные лица из определённых стран говорят такие радикальные вещи. Это не объявление войны", — сказал американский дипломат.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил, что с принятием закона о санкциях США объявили РФ полноценную торговую войну.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.