МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Власти Нигерии легализуют кустарные нефтеперерабатывающие предприятия в дельте Нигера и будут снабжать их сырьем по доступным ценам, нигерийский экспорт может вырасти до 2 миллионов баррелей в сутки.

На легализации мини-заводов, перерабатывающих похищенную нефть, настаивали лидеры различных группировок, действующих в дельте Нигера. В обмен они обещали прекратить нападения на нефтяные объекты.

"Правительство начало процесс замены нелегальных НПЗ на блочно-модульные", — цитирует агентство Рейтер заявление администрации президента Нигерии.

Сообщается, что каждый из штатов региона получит по два блочно-модульных НПЗ до начала четвертого квартала.

По мнению экспертов, в связи с сокращением числа атак экспорт нефти из Нигерии уже в августе может превысить 2 миллиона баррелей в сутки – наивысший показатель за последние 17 месяцев.