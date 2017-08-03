Под Рязанью открыли линию по производству вакуумной системы забора крови

РЯЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости. Елатомский приборный завод в Рязанской области запустил линию по производству вакуумной системы забора крови, которая в перспективе может выпускать свыше 30 миллионов изделий ежегодно, сообщает в четверг правительство региона.
"Предполагаемый объем инвестиций составит более 150 миллионов рублей. Реализация инвестпроекта позволит предприятию на начальных этапах производить 16 миллионов готовых изделий в год. В перспективе планируется увеличить объемы производства более чем в два раза, что позволит занять целевую долю (25%) российского рынка", — говорится в сообщении.
Старт работе новой производственной линии дали временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов и генеральный директор АО "Елатомский приборный завод" Максим Панин.
"Изделия, которые будут производиться на предприятии с запуском новой линии, очень востребованы. Товар по всем сертификатам и результатам тестирования превосходит зарубежные аналоги. Это хороший пример импортозамещения. Чем больше предприятий будет модернизироваться, вводить новую продукцию, тем мы будем конкурентнее на мировом рынке", — сказал Любимов.