Под Рязанью открыли линию по производству вакуумной системы забора крови

РЯЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости. Елатомский приборный завод в Рязанской области запустил линию по производству вакуумной системы забора крови, которая в перспективе может выпускать свыше 30 миллионов изделий ежегодно, сообщает в четверг правительство региона.

Инвестиционный проект по созданию производства полного цикла одноразовых медицинских изделий (вакуумных систем забора крови) реализуется на предприятии в рамках программы импортозамещения при поддержке правительства Рязанской области. Проект рассчитан до 2019 года.

"Предполагаемый объем инвестиций составит более 150 миллионов рублей. Реализация инвестпроекта позволит предприятию на начальных этапах производить 16 миллионов готовых изделий в год. В перспективе планируется увеличить объемы производства более чем в два раза, что позволит занять целевую долю (25%) российского рынка", — говорится в сообщении.

Старт работе новой производственной линии дали временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов и генеральный директор АО "Елатомский приборный завод" Максим Панин.

"Изделия, которые будут производиться на предприятии с запуском новой линии, очень востребованы. Товар по всем сертификатам и результатам тестирования превосходит зарубежные аналоги. Это хороший пример импортозамещения. Чем больше предприятий будет модернизироваться, вводить новую продукцию, тем мы будем конкурентнее на мировом рынке", — сказал Любимов.

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