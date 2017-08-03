Под Воронежем в 2018 году запустят молочный комплекс за 1,2 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 3 авг — РИА Новости. ООО Агрофирма "Нива Придонья" запустит в начале 2018 года в Воронежской области молочный комплекс на 1200 голов дойного стада и объемом инвестиций в 1,2 миллиарда рублей, сообщает в четверг правительство региона.

Инвестиционный проект в селе Бабка Павловского района реализует ООО Агрофирма "Нива Придонья", которое входит в агрохолдинг ООО "Дон-Агро". Проектная мощность комплекса — 9 тысяч тонн молока в год. По данным областного правительства, комплекс будет рассчитан на 1200 голов дойного стада с молодняком крупного рогатого скота.

В четверг, 3 августа, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и прибывший в регион помощник президента РФ Игорь Левитин приняли участие в церемонии закладки символического камня в честь начала строительства молочного комплекса.

"На кормовых полях комплекса будет функционировать система орошения. Завершить подготовку оросительной системы планируется к середине ноября текущего года, а окончание основных работ по возведению комплекса и поставка первой партии коров намечены на начало 2018 года", — говорится в сообщении.

Холдинг "Дон-Агро" создан в 2012 году, состоит из 10 предприятий, которые специализируются на растениеводстве, мясомолочном животноводстве, переработке молока и выпуске молочной продукции высокого качества, выращивании саженцев, овощей и фруктов. Предприятия расположены на территории Россошанского, Павловского, Подгоренского и Каменского районов Воронежской области.

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