Главный претендент на покупку украинской "дочки" Сбербанка отозвал заявку

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Инвестиционная компания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени приняла решение по собственной инициативе отозвать из Национального банка Украины (НБУ) заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка, говорится в сообщении, размещенном на сайте VP Capital.

"Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО "Сбербанка" для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем", — говорится в заявлении, в котором подчеркивается, что заявка отозвана по собственной инициативе компании.

"После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени", — поясняет компания.

Очевидно, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов, продолжают в VP Capital. "Мы по-прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса "Сбербанка Украины" — это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах", — подытожили в инвесткомпании.

Ранее владелец VP Capital Виктор Прокопеня, который, по оценкам белорусской деловой прессы, входит в список 25 самых влиятельных бизнесменов Белоруссии, говорил РИА Новости, что намерен приобрести белорусский Паритетбанк для дальнейшей покупки им украинской "дочки" Сбербанка.

В компании уверены, что у украинской "дочки" Сбербанка впереди прекрасное будущее: "это сильная компания с отличной инфраструктурой и большими перспективами". При этом Паритетбанк остается собственностью его текущего владельца — Республики Беларусь, говорится в заявлении.