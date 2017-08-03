В ФРГ надеются, что санкции США не затронут проекты трубопроводов ЕС и РФ

БЕРЛИН, 3 авг – РИА Новости, Маргарита Костив. Глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле надеется, что решение президента США Дональда Трампа по санкциям не отразится на проектах трубопроводов ЕС и РФ.

Как заявил Бюхеле РИА Новости, заявления Трампа говорят о том, что он отклоняет существенные части закона, и администрация США всерьез воспринимает опасения Евросоюза и международной экономики в связи с применением санкционного пакета.

"Если Трамп серьезен в своих заявлениях, тогда, по меньшей мере, не должно быть санкций в отношении российско-европейских проектов трубопроводов, поскольку решение по ним, согласно новому закону, должен принимать президент США", — отметил Бюхеле.

При этом он добавил, что если все же американские санкции затронут европейские предприятия и проекты, ЕС придется вводить соответствующие меры, чтобы избежать ущерба для европейской экономики.

В заявлении президента США Дональда Трампа говорится, что новая редакция законопроекта по санкциям против энергосектора РФ позволит администрации США быть более гибкой в их применении, что соответствует интересам Евросоюза.