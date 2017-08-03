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Экономика

Ленобласть вложит 40 млн рублей в поддержку социального предпринимательства

18:4803.08.2017
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© Fotolia / pressmasterРаботники экономической сферы. Архивное фотоРаботники экономической сферы. Архивное фото
© Fotolia / pressmaster

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Ленинградская область вложит 40 миллионов рублей в поддержку социального предпринимательства в текущем году, так как делает особую ставку на развитие малого и среднего бизнеса в этой сфере, заявил на заседании координационного совета по делам малого бизнеса губернатор Александр Дрозденко.

Стратегическая задача

"Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, занятого в социальной сфере — одна из стратегических задач для региональной власти. Она включена в обновлённую государственную программу стимулирования экономической деятельности в Ленинградской области до 2030 года, — отметил губернатор. — Областное правительство предпринимает все усилия, чтобы представители социально ориентированного бизнеса могли активно пользоваться государственной поддержкой и получали субсидии из бюджета. В дальнейшем мы видим большие перспективы для развития малых ГЧП".

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / Anton Gvozdikov
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Он также рассказал, что в Ленинградской области накоплен позитивный опыт развития социальных бизнес-проектов: это и центры народных ремёсел, которые открываются во всех районах области, и проект "Автолавки в село", стимулирующий торговую деятельность в отдалённых населённых пунктах. Эти проекты уже вошли в список лучших практик и рекомендованы Агентством стратегических инициатив к использованию в других регионах.

"Сегодня мы видим огромный потенциал в развитии социальных проектов в нашей области. Речь идёт о негосударственных домах престарелых и детских развивающих центрах. Социальные услуги, которые готовы предоставлять наши предприниматели, равно востребованы и обществом, и властью", — добавил Дрозденко.

Регион, по его словам, также продолжит поддерживать бизнес, предоставляющий рабочие места для людей с инвалидностью. Средства будут и в дальнейшем выделяться как на организацию специализированных рабочих мест, так и на частичную компенсацию оплаты труда работника-инвалида.

Панацея для удаленных поселков

Активная поддержка социального предпринимательства особенно важна для удаленных, малонаселенных районов Ленинградской области, население которых нуждается в подобных проектах, считает генеральный директор регионального отделения "Союза промышленников и предпринимателей" Александр Габитов.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Учитывая большие территории Ленинградской области и разный экономический уровень развития районов, социальное предпринимательство может быть наиболее востребовано в районах с невысоким уровнем развития экономики. Там присутствует население, которое нуждается в подобных услугах, несмотря на ограниченные муниципальные бюджеты. Это обстоятельство делает потенциальные проекты в таких поселениях экономически интересными", — считает Габитов.

По его словам, совместная работа в этой области государства и бизнеса может развить как сферу услуг в подобных районах, так и повысить качество жизни для незащищенных слоев населения.

"Губернатор уделяет этой области большое внимание, поэтому сегодня направления социального бизнеса развиваются очень активно", — отметил Габитов.

"Поскольку большое число поселений городского типа, особенно в пределах 100 километров от административной границы Петербурга, то проекты социального предпринимательства не только имеют право на жизнь, они и обязательно должны поддерживаться, и поддерживаются муниципальными властями. Очень много совместных программ, на которые выделяются субсидии. Есть элементы передачи социальному бизнесу некоторых функций: организация внешкольной учебной работы, организация досуга, спортивных мероприятий, которые как раз вписываются в рамки социального предпринимательства", — в свою очередь отметил президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек.

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Он отметил, что поддержка официальных интернатов для людей с ограниченными возможностями с организацией рабочих мест могла бы стать новой формой активности социального предпринимательства. "Вопрос о создании новых рабочих мест всегда остается актуальным, тем более для людей с ограниченными возможностями", — подчеркнул эксперт.

Социальное предпринимательство — это новаторская деятельность, направленная на решение или смягчение социальных проблем общества на условиях самоокупаемости и устойчивости.

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