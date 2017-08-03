BMW потратит на обновление дизельного ПО десятки миллионов евро

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Немецкий автопроизводитель BMW ожидает, что затраты на обновление программного обеспечения дизельных автомобилей для сокращения выброса вредных веществ в Германии составят десятки миллионов евро, сообщил РИА Новости представитель компании.

Во вторник ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA) сообщила, что немецкие автопроизводители по итогам прошедшего в Берлине "дизельного саммита" согласились обновить программное обеспечение более пяти миллионов дизельных автомобилей, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Модернизации подлежат автомобили с дизельными двигателями экологического класса Евро-5 и частично Евро-6.

"Еще слишком рано говорить точно, сколько это будет стоить. Мы ожидаем, что итоговая цифра примерно составит десятки миллионов евро. Обновления касаются только автомобилей класса Евро-5. Все транспортные средства BMW Group, которые продаются на сегодняшний день, имеют стандарт Евро-6, и здесь обновление невозможно. Эти двигатели уже показывают лучшие из возможных результатов", — заявил представитель.

"В настоящий момент мы завершаем все функциональные аспекты обновления ПО. Еще слишком рано говорить, когда обновление начнется или сколько времени займет модернизация соответствующих транспортных средств BMW Group", — добавил он.

Баварская компания также заявила, что "играет конструктивную роль в дискуссиях на муниципальном, земельном и федеральном уровнях, чтобы не допустить введения запрета на дизельные автомобили".

Ранее сообщалось, что в эти пять миллионов автомобилей входят 2,5 миллиона автомобилей Volkswagen, которым уже было предписано обновить свое ПО. Вследствие модернизации выбросы в атмосферу оксида азота должны сократиться на 25-30%.