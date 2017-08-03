В Нижегородской области планируют создать около 10 индустриальных парков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг – РИА Новости. Первый индустриальный парк заработал в Нижегородской области на базе действующего предприятия, региональные власти планируют организовать еще около 10 подобных территорий, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Первый индустриальный парк разместился на территории Заволжского моторного завода. По данным регионального минпрома, в нем открылись 12 новых производств, после выхода которых на полную мощность будет создано 2 тысячи дополнительных рабочих мест. В частности, начали работу производства подшипников скольжения (ООО "Дайдо Металл Русь"), антивибрационных деталей для автомобилей (ООО "Trelleborg Automotive"), крупных полимерных конструкций (ООО "Полиюнион"), крупных металлических изделий (ООО "ФЕРРУМ"), выхлопных систем (ООО "Мобил ГазСервис"), низковольтных электрических жгутов-проводов для автомобилей (ООО "LEONI") и другие. К настоящему времени в развитие проектов парка уже привлечено порядка 190 миллионов рублей инвестиций. Резиденты парка получат налоговые льготы на прибыль и на имущество.

"Я дал поручение по примеру Заволжского парка проработать создание еще порядка 10 таких территорий. Возможности такие в регионе есть. Это позволит каждый год создавать большее количество рабочих мест", — цитируются в сообщении слова губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

По его словам, появление в регионе индустриальных парков – площадок, где есть все необходимое для быстрого запуска производства, — поможет ускорить развитие инновационных промышленных проектов.

В свою очередь министр промышленности региона Максим Черкасов отметил, что облправительство "на примере Заволжского моторного завода получит отработанную практику по созданию частных индустриальных парков на территории предприятий". "Это послужит основанием для работы с другими предприятиями по использованию свободных площадей, потому что большинство предприятий проводят модернизацию, повышают производительность труда, в результате чего высвобождаются площади", — добавил он.

Планируется, что в регионе будут создаваться индустриальные парки двух типов: на свободных земельных участках и на пустующих площадках существующих заводов.

Другие новости региона читайте здесь >>