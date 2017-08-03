"Роснефть" рассматривает предложения по ВНХК от инвесторов из США и Китая

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. "Роснефть" продолжает поиск иностранных инвесторов для проекта строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), есть предложения и из США, но интереснее предложения из Китая, сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Продолжаем вести работу с иностранными инвесторами. У нас уже подписаны обязывающие документы с рядом китайских инвесторов. По нефтехимической комплексу имеются даже предложения от американских партнеров. Но нам с точки зрения интегральных подходов, конечно, более интересными представляются предложения, которые мы получаем из Китая", — сказал Сечин в ходе совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов в ДФО.

"Будем докладывать дополнительно по этому вопросу, Владимир Владимирович, в связи с подготовкой к БРИКСу", — заметил Сечин, обращаясь к президенту РФ.