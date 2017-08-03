AmCham: Россию не получится выгнать с европейского энергорынка

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Попытки выгнать Россию с энергетического рынка Европы не удались в 1970-е годы, не получится это и сейчас, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.
Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более. В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2". Ряд экспертов, комментируя новые ограничения, выразили мнение, что США таким образом пытаются выгнать Россию с энергетического рынка Европы. В частности, глава РСПП Александр Шохин заявил, что санкционный режим используется США как элемент недобросовестной конкуренции для вытеснения российских компаний с энергорынка Европы.
"Это не новая мысль, она была и в 1970-е. Как в 70-е не получилось, я думаю, что и сейчас не получится", — сказал Родзянко.
В 1970 году СССР и ФРГ заключили долгосрочный контракт "газ – трубы", который предполагал поставку в СССР труб большого диаметра и оборудования для строительства газопровода в Западную Европу. Поставленные трубы и оборудование оплачивались газом с месторождений Западной Сибири. Хотя ряд американских политиков высказывались против этой сделки, контракт был подписан и стал первым "окном" в "железном занавесе".