AmCham: Россию не получится выгнать с европейского энергорынка

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Попытки выгнать Россию с энергетического рынка Европы не удались в 1970-е годы, не получится это и сейчас, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, закон корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла о всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки.

Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более. В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2". Ряд экспертов, комментируя новые ограничения, выразили мнение, что США таким образом пытаются выгнать Россию с энергетического рынка Европы. В частности, глава РСПП Александр Шохин заявил, что санкционный режим используется США как элемент недобросовестной конкуренции для вытеснения российских компаний с энергорынка Европы.

"Это не новая мысль, она была и в 1970-е. Как в 70-е не получилось, я думаю, что и сейчас не получится", — сказал Родзянко.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) ранее заявила, что обеспокоена введением дополнительных экономических санкций США против РФ, поскольку они затронут интересы европейских компаний и стран ЕС в ряде секторов, включая энергетический. "Пока что действие санкций на них не распространяется, но то, что такая возможность и такое предложение звучит в законе, естественно, их напрягает, и это совершенно понятно", — отметил Родзянко.

В 1970 году СССР и ФРГ заключили долгосрочный контракт "газ – трубы", который предполагал поставку в СССР труб большого диаметра и оборудования для строительства газопровода в Западную Европу. Поставленные трубы и оборудование оплачивались газом с месторождений Западной Сибири. Хотя ряд американских политиков высказывались против этой сделки, контракт был подписан и стал первым "окном" в "железном занавесе".