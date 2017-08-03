В Москве достроят "Синий зуб" на проспекте Вернадского

МОСКВА, 3 авг — РИА Недвижимость. Знаменитый долгострой на проспекте Вернадского в Москве — деловой центр "Зенит", известный под неофициальным названием "Синий зуб", решено достроить, сообщается в пресс-релизе Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города в четверг согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для участка, расположенного по адресу: проспект Вернадского, 82, строение 5, для завершения строительства здания, говорится в сообщении.

Строительство сооружения из стекла и бетона, напоминающее кристалл, началось в 1990 году. Там должны были разместиться учебно-деловой центр Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и гостиница "Зенит". В 2004 году стройка была остановлена из-за проблем с финансированием.

Площадь принадлежащего РАНХиГС здания составляет 155 тысяч квадратных метров. Строение планируется достроить за счет средств федерального бюджета, указывается в пресс-релизе.

"Проект изменений в ПЗЗ предполагает возможность размещения в здании гостиницы, а также паркинга, в том числе подземного. После окончания работ суммарная поэтажная площадь здания составит 162,2 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

Проект изменений, вносимых в ПЗЗ, вынесут на публичные слушания.