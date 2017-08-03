Минтранс призвал расширить программы субсидирования электротранспорта

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Программы субсидирования электротранспорта хорошо бы расширить, но возможности бюджета сделать это не позволяют, заявил РИА Новости замглавы Минтранса РФ Николай Асаул.
"Их (программы субсидирования электротранспорта – ред.) хорошо было бы расширить, но возможности бюджета не позволяют этого сделать. Мы бы с удовольствием поддержали бы расширение этих программ", — сказал Асаул.
Минпромторг прорабатывает данное предложение, а пока действует другая мера поддержки — 817 постановление правительства по предоставлению субсидий из федерального бюджета производителям городского наземного электрического транспорта, сообщили в пресс-службе ведомства.